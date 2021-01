Cultura: Franceschini, mausoleo Sant'Urbano di Appia Antica torna patrimonio dello Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto Mausoleo di Sant'Urbano è una monumentale tomba in laterizi databile nel IV secolo d.C., che conserva imponenti mura alte oltre dieci metri di altezza, con abside e nicchie laterali e resti della scalinata frontale d'accesso. Posto su un diverticolo basolato, una traversa che si diparte dall'Appia Antica all'altezza del IV miglio, è a circa venti minuti di cammino dal più noto mausoleo di Cecilia Metella e a quindici dal Casale di Santa Maria Nova e dalla Villa dei Quintili, in una posizione strategica quindi per la visita del ricco territorio del Parco. (segue) (Com)