Cultura: Franceschini, mausoleo Sant'Urbano di Appia Antica torna patrimonio dello Stato (5)

- Per poter perfezionare l'acquisto è stato necessario concordare con la proprietà consistenti lavori di ripristino che hanno portato ad eliminare le manomissioni realizzate nel corso degli anni all'interno dell'area. Si trattava di strutture addossate al monumento o realizzate nei suoi pressi per usi impropri che ne compromettevano il valore. "Con l'acquisizione del monumento da parte del Parco archeologico dell'Appia Antica, dopo gli opportuni interventi finalizzati al suo restauro e conservazione, si lavorerà per assicurarne una piena e immediata fruizione da parte del pubblico con il ripristino dell'ingresso dalla via Appia e l'avvio di indagini archeologiche mirate a chiarire i molti aspetti ancora sconosciuti di questo affascinante monumento" assicurano le funzionarie di zona Mara Pontisso e Clara Spallino che hanno contribuito a questo nuovo importante risultato per l'Appia Antica. (Com)