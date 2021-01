Milano: i lavoratori Zara in via Vittorio Emanuele lasciano la Cgil e aderiscono a Usb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nello storico store milanese del gruppo Inditex, una cronicizzata delusione nei confronti della Cgil ha portato lavoratrici e lavoratori a lasciare in blocco il sindacato. La delusione però non ha portato alla rassegnazione: un gruppo di lavoratrici e lavoratori ha convintamente aderito ad Usb, con la volontà e la determinazione di dotarsi di strumenti davvero capaci di rappresentarli” lo afferma in un comunicato l'Unione Sindacale di Base Lombardia. “L'egemonia della Cgil – si legge nella nota - aveva ormai dimostrato debolezze di intervento e altrettanto spesso dubbie complicità con l’azienda. L’adesione ad Usb è il frutto della volontà di affidarsi ad un sindacato organizzato e coerente che rende possibile costruire una vera alternativa propositiva. La disdetta in massa ha portato alla decadenza della Rsu e dell’Rls, per la quale si attende l’ufficializzazione. Le lavoratrici e i lavoratori Zara oggi con Usb intendono promuovere quindi nuove elezioni Rsu e avere un Rls quanto prima. La crisi economica e l'emergenza sanitaria ancora in corso, impongono interventi tempestivi e risolutivi, che Usb intende mettere al centro della propria piattaforma. Gli iscritti Zara di Milano, insieme a quelli di altre città, intendono quindi diventare un punto di riferimento per tutti i lavoratori dell’azienda e individuare una via d'uscita concreta dallo stallo in cui vertono le relazioni sindacali aziendali”. (Com)