Milano: Boari (Lega), scuola Pisacane - Poerio ripresa a singhiozzo delle lezioni e senza servizio mensa

- "L'assessore Limonta ha dichiarato alla stampa che da lunedì 19 le lezioni presso l'istituto Pisacane riprenderanno regolarmente. Non è vero! Fino al 1 febbraio le elezioni si svolgeranno solo per 4 ore giornaliere di cui effettive 3 mentre la ripresa regolare è rimandata al 1 febbraio. Ciò è stato comunicato ai genitori dalla stessa dirigente scolastica, attraverso un comunicato di sperticato quanto inopportuno elogio al Comune.. In più c'è da aggiungere che per due settimane mancherà il servizio mensa e non si capisce perchè Milano Ristorazione non fornirà pranzi sostitutivi "al sacco". Va considerato che buona parte dei genitori ha già pagato per intero i servizi di mensa. Non è nemmeno dato sapere se ci sarà un rimborso per quanto non erogato. Limonta faccia chiarezza e dia le informazioni complete!" lo ha dichiarato in una nota Gianluca Boari, capogruppo Lega Municipio 3 a Milano (Com)