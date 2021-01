Lanuvio: Durigon (Lega), cordoglio per ennesima tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta anziani e operatori sanitari di una residenza assistenziale sanitaria sono decedute per l'incuria e il degrado in cui sono stati lasciati da Zingaretti e da un governo che ha abbandonato i più deboli". Lo dichiara in una nota Claudio Durigon coordinatore del Lazio della Lega. "A Lanuvio si è consumata l'ennesima tragedia che non può passare sotto silenzio. Alle famiglie delle vittime va tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Un Covid center non può trasformarsi in luogo di lutto ma dovrebbe essere un posto sicuro dove curare anziani e persone in difficoltà. Zingaretti e Conte sono più impegnati a racimolare voti per salvare questa ridicola maggioranza che ad aiutare chi già vive una situazione molto delicata. I responsabili di questo scempio è ora che lascino il posto a chi veramente ha a cuore gli interessi del Paese e dei più deboli", conclude. (Com)