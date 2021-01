Milano: violentò e rapinò una donna in strada, rintracciato dopo 14 anni grazie alla Banca dati Dna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato dopo 14 anni l’uomo gravemente indiziato per una violenza sessuale e una rapina compiute il 20 agosto 2006 a Milano. La vittima, una donna italiana all’epoca dei fatti 41enne, mentre stava raggiungendo a piedi la fermata dell'autobus per recarsi al lavoro, intorno alle 6 di mattina, fu avvicinata da un nordafricano, che, con la scusa di domandare l'ora, l’afferrò per le braccia, poi le mise una mano davanti alla bocca per impedirle di chiedere aiuto, la trascinò quindi con brutalità in un'area dismessa dove, minacciandola con una grossa pietra, la costrinse a spogliarsi e a subire ripetuti atti sessuali. Subito dopo, le rubò una catenina d'oro, venti euro in contanti e il telefono cellulare e fuggì. La donna, sotto shock, si presentò al pronto soccorso della clinica "Mangiagalli" di Milano, raccontando ai medici quanto accaduto. Nel tempestivo sopralluogo eseguito da personale del Nucleo operativo e della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale Carabinieri di Milano, furono repertati alcuni mozziconi di sigaretta, uno degli orecchini che indossava la donna, il sasso utilizzato come arma impropria e un capello nero. Questi reperti, oltre ai tamponi vaginali e ai vestiti indossati dalla vittima al momento dei fatti, furono inviati al Ris di Parma per gli accertamenti biologici per l'estrazione di un profilo genetico. Il Ris riuscì a estrarre lo stesso profilo Dna maschile da un mozzicone di sigaretta e dalle tracce biologiche presenti sul tampone vaginale. Tuttavia, non essendo emersi ulteriori elementi d'indagine per identificare l'autore della violenza, il procedimento penale venne archiviato. (segue) (com)