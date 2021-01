Milano: violentò e rapinò una donna in strada, rintracciato dopo 14 anni grazie alla Banca dati Dna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La svolta risale al 30 novembre 2020, quando il Ris di Parma ha comunicato che la Banca dati nazionale Dna, operativa dal 2017, aveva accertato una concordanza positiva tra il profilo Dna maschile tipizzato attraverso gli accertamenti biologici eseguiti sui reperti rinvenuti sulla scena del crimine con quello estrapolato da un tampone salivare eseguito nel carcere San Vittore di Milano su un uomo che nel 2017 era detenuto per furto e successivamente scarcerato. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto dott.ssa Mannella e dirette dal sostituto procuratore dott.ssa Menegazzo, sono quindi state riaperte. I militari del Nucleo operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, a seguito di una complessa attività info-investigativa, anche di tipo tecnico, hanno quindi avviato serrate ricerche che hanno consentito di rintracciare l'indagato: si tratta di un cittadino algerino di 49 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo è stato arrestato questa mattina, in quanto gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e rapina, entrambi aggravati, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano Tommaso Perna. (com)