- Non si può gettare il Paese "nella palude e nel caos. Gli italiani sono stanchi e stremati. Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel centrodestra. Continueremo a lavorare in questo frangente drammatico per il bene del Paese. I nostri valori non sono in vendita". E' quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa nazionale dell'Udc. (Com)