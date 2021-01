Città metropolitana Roma: vicesindaca, affidati lavori per progetto riqualificazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati affidati i lavori per un grande progetto di riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie. Al centro dell'investimento, l'Istituto Agrario Garibaldi di Roma per il recupero e l'arredo urbano da realizzare nell'area della scuola dell'Ardeatina". Lo dichiara in una nota Teresa Zotta, vicesindaca della Città metropolitana di Roma. "I lavori interesseranno il recupero di plessi storici del casale del Podere Lazio e la 'Casa della Professoressa', istallazione nella strada di collegamento agli Istituti di impianti di illuminazione e fotovoltaico e la realizzazione di aree attrezzate per lo sport. Gli interventi previsti e programmati da Città metropolitana prevedono un impegno di 700 mila euro inserito nel Bando periferie - spiega -. L'ambizione è quella di favorire il rapporto con la terra, in un contesto unico per la città di Roma. Vogliamo incentivare intorno alla coltivazione agricola/didattica, un processo virtuoso di accoglienza per il tempo libero come anche per i cittadini che abbiano criticità fisiche e sociali, che potrebbero trovare giovamento attraverso la filosofia degli Orti terapeutici", conclude.(Com)