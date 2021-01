Milano: Lega, chiediamo lo sgombero del centro sociale Torchiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuto un presidio della Lega Salvini Premier davanti al centro sociale Torchiera a Milano per chiederne lo sgombero. Al raduno hanno partecipato il commissario provinciale della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini, il deputato Igor Iezzi, l'eurodeputata e consigliere comunale Silvia Sardone e il capogruppo nel Municipio 8 di Milano Enrico Salerani. Presenti anche altri eurodeputati, deputati, consiglieri regionali, comunali e municipali. "La Lega chiede da tempo lo sgombero di questo immobile - ha dichiarato Stefano Bolognini - mentre il Comune continua a favorire il centro sociale, addirittura negando qualsiasi percorso di valorizzazione della struttura. E' incredibile che il Comune si opponga alla riqualificazione di quest'area, pur di tenerci dentro gli antagonisti del Torchiera che non hanno mai pagato affitti, tasse e servizi in tutti questi anni di permanenza". "La situazione del Torchiera - commenta Silvia Sardone - dimostra una volta di più l'indecente vicinanza del Sindaco Sala e del Pd ai centri sociali. Pur di non fare uno sgarbo ai delinquenti negano un rilancio di questa area. E' assurdo che il Comune abbia approvato una delibera per ritirare dal bando di riqualificazione la cascina Torchiera. Mentre i commercianti vengono vessati, questi personaggi sono sempre liberi di fare i propri comodi, persino in strutture comunali". (Com)