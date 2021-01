Torino: Pin (ToBike), bike sharing ripartirà, entro l'estate 1300 nuove bici e 147 stazioni rinnovate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ToBike, primo servizio di bike sharing di Torino, prova a rilanciare la propria offerta di mobilità sostenibile dopo gli affanni degli ultimi mesi, che hanno lasciato senza bici un'ampia fetta delle stazioni della città. Lo fa attraverso un piano di aggiornamento di ampio respiro, che prevede la messa in flotta di nuove 1300 biciclette, il rinnovo di 147 stazioni di bike sharing. Un progetto che vedrà il suo completamento entro l’estate. “Siamo orgogliosi di poter contribuire a aumentare l’offerta di sharing mobility nella nostra città” - dichiara Gianluca Pin responsabile commerciale di Bicincitta Italia - “e lo faremo con le nostre bici gialle che hanno messo in sella migliaia di torinesi, un investimento importante che punta a confermare [TO]BIKE protagonista nelle abitudini di spostamento dei nostri concittadini". Dopo una breve sospensione per consentire le attività di aggiornamento tecnico, il servizio rinnovato riaprirà al pubblico il 15 febbraio e sarà esteso progressivamente in tutto il territorio cittadino, a partire dal centro storico per arrivare nelle zone più esterne. Con l’abbonamento [TO]BIKE i primi 30 minuti di utilizzo sono sempre gratuiti, il servizio è attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 e le biciclette sono disponibili, in modo ordinato, sulle stazioni di bike sharing collocate in città. Oltre al consueto abbonamento annuale, il cui prezzo di 25 Euro resterà invariato per tutto il 2021, sono previste nuove formule di adesione, per essere ancora più vicini alle esigenze degli utenti. Per iscriversi al servizio, scaricare l’APP BicinCittà o visitare il sito www.tobike.it.(Rpi)