Grecia: Covid, al via campagna di vaccinazione tra gli anziani

- La Grecia ha dato il via oggi alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 tra gli anziani, dopo aver concluso la fase di inoculazione di oltre 75 mila dosi per gli operatori sanitari e il personale e i residenti nelle case di cura. È quanto riferisce la stampa di Atene. Ieri il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato che la Grecia punta a vaccinare 2 milioni di persone entro marzo. Il Paese ha una popolazione di circa 11 milioni. La Grecia, dove vige un blocco da novembre, allenterà alcune restrizioni a partire da lunedì, consentendo ai negozi al dettaglio non essenziali di riaprire per la prima volta in più di due mesi dopo che i segnali di pressione sul sistema sanitario pubblico si stanno allentando. Dall’inizio della pandemia le autorità sanitarie hanno segnalato un totale di 147.860 infezioni da Covid-19 e 5.421 decessi correlati.(Gra)