WhatsApp rinvia di tre mesi la modifica delle condizioni sulla privacy

- Dopo giorni di proteste e allarmi sulle reti sociali, e nel pieno di un massiccio fenomeno di migrazione degli utenti, il servizio di messaggistica WhatsApp ha deciso di rinviare di tre mesi la modifica delle condizioni d'uso. "In modo graduale, e secondo le tempistiche di ciascuno, inviteremo i nostri utenti a rivedere l'informativa prima del 15 maggio", si legge nel blog del servizio, rinviando un'operazione che era prevista per l'8 febbraio. I nuovi termini dovrebbero consentire a Facebook di accedere ad alcune informazioni personali degli utenti di WhatsApp come gli status, le liste dei contatti, la posizione e i dati di utenza. Non accettare queste impostazioni avrebbe consentito a breve di cancellare l'utenza, un intervento mitigato nell'Unione europea, dove vige una normativa più restrittiva sulla privacy dei cittadini. Stando all'ultima dichiarazione, invece, "l'8 febbraio, nessun account verrà sospeso o eliminato. Continueremo a impegnarci per fare chiarezza sulle informazioni errate riguardanti la sicurezza e la privacy su WhatsApp".Negli Stati Uniti e in Asia l'annuncio ha innescato una vera e propria fuga di utenti, come segnalato dal quotidiano "Nikkei", che cita ad esempio Hong Kong. Nella ex colonia britannica la sorveglianza da parte dello Stato cinese sui cittadini è in aumento dallo scorso anno a seguito dell'adozione della nuova Legge sulla sicurezza nazionale, e in molti temono che quello decretato da Facebook sia solo il primo passo verso la condivisione delle chat private con le autorità di Pechino. Come per altri social media, la progressiva invasione di campo nella privacy sta spingendo numerosi utenti alla ricerca di alternative: tra il 6 e il 10 gennaio un'altra applicazione di messaggistica privata, Signal, ha registrato circa 7,5 milioni di utenze giornaliere: un aumento di 43 volte in una settimana, grazie anche alla "pubblicità" dell'ad di Tesla, Elon Musk, e di Edward Snowden, l'ex contractor dell'Nsa che espose le operazioni di spionaggio statunitensi. Un'altra applicazione di messaggistica istantanea, Telegram, ha raccolto oltre 25 milioni di nuovi utenti nel mondo tra il 10 e il 12 gennaio scorsi, superando così i 500 milioni di utenti attivi. (Res)