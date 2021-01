Roma: 5 morti e 7 gravi al Covid center di Lanuvio, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque anziani sono morti nella notte e sette sono in gravi condizioni in un Covid center in provincia di Roma: l'ipotesi più probabile è che la morte sia stata causata da intossicazione dovuta a monossido di carbonio. È successo nella casa di cura Villa dei Diamanti, via di Monte Giove Nuovo 3, a Lanuvio. A dare l'allarme, un addetto alla struttura che arrivando questa mattina ha trovato tutti i presenti privi di sensi. Intervenuti i vigili del fuoco che starebbero rilevando presenze nocive nel reparto. (Rer)