Lanuvio: Corrotti (Lega), ennesima tragedia in casa riposo è incuria istituzioni

- "Cordoglio e vicinanza per la tragedia avvenuta nella notte in una residenza sanitaria assistenziale a Lanuvio. L’incuria del presidente Zingaretti, attento più alle dinamiche nazionali che al territorio in cui è stato eletto, si traduce in un bilancio di cinque morti e sette in gravi condizioni. Un dramma che coinvolge le persone più fragili e che ci pone più di una riflessione sulle attenzioni da dedicare a questi luoghi". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliera Lega Regione Lazio (Com)