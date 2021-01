Roma: Gasparri-De Micheli (FI), con Ztl Raggi si conferma nemica di commercianti e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È encomiabile l’impegno che Virginia Raggi, il peggior sindaco della Capitale a nostra memoria, sta mettendo per danneggiare l’economia romana con gli ultimi atti della sua fallimentare gestione. L’idea di ripristinare la chiusura dei varchi Ztl nel centro storico in un momento di profonda crisi, infatti, riesce a scontentare tutti". Lo dichiarano in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario Forza Italia Roma Capitale e Francesco De Micheli coordinatore FI Municipio I. "Danneggia il commercio e la ristorazione dell’intera zona di Roma e non garantisce nessun rimborso o prosecuzione dell'accesso senza ulteriori oneri a quanti, residenti in centro, hanno pagato per avere il permesso di transito quando era gratuito per tutti. Una gestione confusa e pasticciata. La Raggi è totalmente inadeguata. Per lei, più che un vaccino, ci vorrebbe una visita medica per mandarla a casa per totale incapacità", concludono. (Com)