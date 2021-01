Roma: Raggi, continuiamo a realizzare nuove piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per molti romani la bici sta diventando un mezzo di trasporto utile e comodo per gli spostamenti di tutti i giorni. Anche per questo continuiamo a realizzare nuove ciclabili, in ogni quartiere della città". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo appena dato il via ai lavori per un nuovo percorso, sicuro e protetto, dalla stazione della metro A di Battistini fino alla fermata del Gemelli sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. Sarà un tracciato di 3 km nel cuore di Primavalle e collegherà due importanti stazioni, nonché l'ospedale, diventando di fatto anche un prolungamento della pista ciclopedonale Monte Ciocci-Monte Mario - spiega -. Un itinerario in più anche per chi usa il bike sharing: gli operatori potranno infatti ampliare il servizio in quest'area molto popolata, allargando la mappa della Capitale. Grazie a questo cantiere, inoltre, potremo rinnovare fermate dei bus e attraversamenti pedonali, e ampliare i marciapiedi dove necessario. Insomma un piano complessivo di riqualificazione di tutta la zona per rispondere alle esigenze del territorio", conclude Raggi. (Rer)