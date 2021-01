Roma: manifestazione giovani Forza Italia per riapertura stazione Vigna Clara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Roma una delegazione dei Giovani di Forza Italia ha manifestato davanti alla stazione di Vigna Clara per chiederne la riapertura immediata. All’evento hanno preso parte anche il senatore Maurizio Gasparri, i deputati Maria Spena e Sestino Giacomoni e la presidente del comitato Quartieri della stazione di Vigna Clara e Dintorni, Cristina Tabarrini. "Questa stazione, completata nel 1990, utilizzata per soli 8 giorni poi chiusa e mai riaperta è una delle tante opere pubbliche costate milioni ai contribuenti romani che giacciono completamente inutilizzate. Noi chiediamo serietà nei confronti dei cittadini: vogliamo una Roma veloce, interconnessa e moderna. La stazione di Vigna Clara va riaperta". Lo dichiara in una nota Simone Leoni, coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Lazio e promotore della campagna Roma Cambia Volto. (Com)