Difesa: S-400, ministro Esteri turco Cavusoglu rinnova proposta gruppo di lavoro congiunto con gli Usa

- La Turchia rinnoverà la sua offerta di formare un gruppo di lavoro congiunto con gli Stati Uniti per esaminare gli aspetti tecnici relativi all'acquisizione dei sistemi di difesa russi S-400 una volta che il presidente eletto Joe Biden entrerà in carica. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando alla stampa turca di ritorno dal Pakistan. “Mostreremo sforzi sinceri per migliorare i nostri legami. Ci aspettiamo lo stesso approccio da parte dell'amministrazione Biden”, ha affermato Cavusoglu citato dall'emittente “Ntv”. Il mese scorso, Washington ha imposto ad Ankara le sanzioni a lungo attese per l'acquisizione dei sistemi di difesa S-400 dalla Russia, una mossa che la Turchia ha definito un "grave errore". La Casa Bianca ha inoltre rimosso la Turchia, Paese membro della Nato, dal suo programma di caccia F-35. Washington sostiene che gli S-400 rappresentino una minaccia per il programma di caccia F-35 e in generale per i sistemi di difesa della Nato, accusa respinta da Ankara che si è pertanto offerta di formare un gruppo di lavoro congiunto per risolvere la questione. (segue) (Tua)