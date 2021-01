Lanuvio: Silvestroni (Fd'I), cordoglio per anziani della casa di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cordoglio per i 5 anziani nella casa di riposo a Lanuvio. Le indagini in corso chiariscano al più presto le cause di questa tragedia. Le verifiche di prevenzione antincendio e l'efficienza di ogni adeguato sistema di sicurezza e controllo devono essere nei luoghi destinati ai cittadini più fragili una priorità per lo stato". Lo dichiara in una nota Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia, parlamentare del collegio. "Mi stringo alle famiglie dei defunti e dei ricoverati. Se dovesse essere appurato che qualcuno ha sbagliato ed è responsabile dell'incidente, la giustizia sia inflessibile e non conceda sconti", conclude. (Com)