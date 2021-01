Lavoro: accordo tra Roma Capitale e parti sociali per tutela salute e sicurezza cantieri edili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità sul fronte della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili con l'accordo tra Roma Capitale e le parti sociali che prevede la costituzione del 'Comitato territoriale per le finalità', deputato a verificare la presenza e la corretta applicazione delle recenti norme nazionali per contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Lo comunica il Campidoglio in una nota. I cantieri appaltati da Roma Capitale e dalle società a essa riconducibili saranno ancora di più sorvegliati speciali grazie al nuovo organo collegiale che, per la parte tecnica e attuativa, si avvarrà dell'ausilio dell'Unità Operativa dell'Osservatorio sul Lavoro di Roma Capitale che dal 2000 svolge attività di controllo specifica nei cantieri di lavori pubblici. L'accordo, promosso dagli assessorati alle Infrastrutture e allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro di Roma Capitale, vede come firmatarie tutte le sigle sindacali territoriali del settore edile: Filca-Cisl Roma, Fenea Uil di Roma e del Lazio, Fillea-Cgil di Roma e del Lazio. (segue) (Com)