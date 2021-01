Lavoro: accordo tra Roma Capitale e parti sociali per tutela salute e sicurezza cantieri edili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo monitorare e potenziare la sicurezza degli operai nei cantieri della nostra città. È un settore strategico, che non si è mai fermato anche durante il lockdown, e che vogliamo tutelare ancora di più. Accolgo con grande soddisfazione questo accordo perché penso sia uno strumento efficace per contrastare la diffusione del Covid-19 e renda i cantieri più sicuri", sottolinea la sindaca Virginia Raggi. "Quando si parla di sicurezza sul lavoro, le misure di prevenzione e le attività di verifica non sono mai troppe, nel rispetto della operatività aziendale; il nuovo Comitato sarà uno strumento fondamentale per monitorare l'efficacia delle azioni intraprese per il contrasto e il contenimento del Covid-19 e per individuare eventuali correttivi. La collaborazione, sempre più stretta e tangibile con le sigle sindacali, risulta strategica e fondante di un rapporto che incentri la crescita della Capitale su paradigmi di sicurezza e condivisione. Il settore delle costruzioni è uno dei settori a più alto rischio infortunio, non solo in periodo di pandemia, e pertanto vanno contrastate tutte le forme di elusione contrattuale e le violazioni in materia di sicurezza", spiega l'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti. (segue) (Com)