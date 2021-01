Lavoro: accordo tra Roma Capitale e parti sociali per tutela salute e sicurezza cantieri edili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione in giunta rappresenta un ottimo risultato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavori nei cantieri della città, che arriva al termine di un percorso iniziato nei mesi scorsi. Con tutti i rappresentanti delle sigle sindacali ci siamo confrontati, subito dopo il lockdown, per cercare strumenti adeguati in grado di potenziare la sicurezza e far ripartire un settore fortemente penalizzato dalla pandemia. Con l'approvazione di questo schema di accordo vigileremo ancor di più sul rispetto delle normative per contrastare con efficacia la diffusione del Covid-19 nei principali cantieri", aggiunge l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (segue) (Com)