© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata completata la fusione tra Fca e Peugeot, che dà vita a Stellantis. Lo rendono noto le due società in un comunicato congiunto. Il nuovo colosso dell'auto sarà quotato da lunedì a Milano e a Parigi, da martedì a New York. Exor, la holding della famiglia Agnelli, detiene 449.410.092 azioni ordinarie di Stellantis, che corrispondono al 14,4 per cento sul capitale in circolazione. (Rin)