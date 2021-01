Lanuvio: ancora mistero sulle causa dell’orrore nella casa di riposo, tutti erano a letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La positività al covid delle persone, vive e morte, all’interno della casa di riposo “Villa dei Diamanti” a Lanuvio rallenta le indagini costringendo gli inquirenti a muoversi con cautela, adottando le necessarie precauzioni. Tutti gli occupanti della struttura, 10 ospiti e 2 operatori, di cui 5 morti e sette intossicati gravemente, così come confermato dalla Asl, nei giorni scorsi sono risultati positivi al virus che, ovviamente, non ha nulla a che fare con quanto accaduto questa notte. La presenza del virus però, costringe gli investigatori impegnati a trovare le cause della tragedia, a muoversi con cautela, indossando tute e l’occorrente per evitare il contagio. Proprio la fonte del principale sospettato, il monossido di carbonio, resta un mistero. La struttura su due livelli, secondo quanto si apprende, è riscaldata con una caldaia a gas posta all’esterno. I corpi e le persone prive di sensi, sono state trovate ciascuna nella propria camera ad eccezione di una che, invece, era sull’uscio del bagno come se avesse cercato di resistere al monossido e alla morte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco dell’Nbcr e ai carabinieri della territoriale, i loro colleghi del Nas di Roma ci sono anche gli ispettori della Asl.(Rer)