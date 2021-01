© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva potrebbe entrare nella maggioranza di governo in un secondo momento. "Seguiremo l'indicazione del premier Conte, ma se non c'è consenso, meglio che non entri". Lo ha detto il senatore e presidente della nuova componente Maie-Italia23, Ricardo Antonio Merlo, intervenendo a "Sabato24" su Rainews. Al momento il Movimento cinque stelle "ha una posizione molto dura in questo senso", ha aggiunto. (Rin)