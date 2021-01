Crisi di governo: Conte lunedì alla Camera per comunicazioni, martedì la partita decisiva in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ottimisti, sicuramente la fiducia passerà, ma i numeri li sapremo solo martedì" perché "anche all'ultimo alcuni colleghi stanno ripensando alla situazione". Lo ha detto il senatore e presidente della nuova componente Maie-Italia23, Ricardo Antonio Merlo intervenendo a "Sabato24" su Rainews. La componente Maie-Italia23 al Senato è nata ieri, come annunciato dallo stesso Merlo, per sostenere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a fronte della crisi di governo innescata dallo strappo del leader di Italia viva, Matteo Renzi. Il presidente di Maie ha evidenziato che Iv potrebbe entrare nella maggioranza di governo in un secondo momento. "Seguiremo l'indicazione del premier Conte, ma se non c'è consenso, meglio che non entri". Merlo ha quindi precisato:"Non vogliamo diventare il partito di Conte" ma il suo progetto politico "è il nostro riferimento", è "quello giusto per l'Italia".Le comunicazioni sulla crisi politica di Conte sono attese per lunedì alla Camera, mentre martedì alle 9.30 il presidente del Consiglio si presenterà a palazzo Madama. La partita decisiva sarà proprio al Senato e si giocherà sul filo di lana. All’interno della maggioranza, però, sembra esserci fiducia. "Noi abbiamo segnali di disponibilità e di attenzione da molti parlamentari, vedremo se" ciò consentirà "di mantenere una maggioranza attorno a questo governo, come auspichiamo. C'è sempre un po’ di tattica psicologica in questi passaggi", ha osservato stamattina il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, intervistato a SkyTg24. Orlando ha aggiunto: "Se si manifesterà una disponibilità la si realizzerà in una cornice politica. Penso che ci sarà un'adesione che deriverà da una valutazione della situazione, del quadro politico e anche del quadro europeo. Credo che questo sarà abbastanza probabile. Poi quali saranno le forme parlamentari esattamente non lo sappiamo".Il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, ospite ieri sera a "Otto e mezzo" su La7, ha annunciato che martedì "andremo in Senato a proporre il nostro programma per i prossimi due anni e vedremo chi si alzerà e darà il suo sostegno a Conte". Parlando della crisi di governo avviata da Renzi, il titolare della Farnesina ha affermato: "La politica non è un gioco. Non lo era in tempi di pace, non lo è certo in un momento di guerra come questo". E ha aggiunto: "Se martedì non dovessimo ottenere la fiducia al Senato, non solo si perde il controllo della situazione politica e si va al voto, ma non riusciamo a fare i ristori che servono e perdiamo parte dei progetti del recovery plan, e mezza Europa ci riderà dietro". Parlando direttamente di Renzi, che ritirando dal governo le ministre Iv ha aperto la crisi all’interno dell’esecutivo, Di Maio ha ironizzato dicendo: "Se ci fosse il vincolo di mandato, non ci sarebbe questa situazione. Anzi, non ci sarebbe proprio Italia viva". (Rin)