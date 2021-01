Georgia: Irakli Kobakhdize nuovo presidente del partito al governo Sogno georgiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Sogno georgiano, al governo in Georgia, ha eletto Irakli Kobakhdize come suo nuovo presidente. Lo ha reso noto il segretario generale del partito e sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze. “Irakli Kobakhidze è stato eletto all'unanimità alla carica di presidente del partito. Congratulazioni”, ha detto Kaladze al termine di una riunione del partito trasmessa in diretta televisiva. L’elezione del nuovo presidente del partito si è resa necessaria dopo che all'inizio di gennaio la fondatrice del Sogno georgiano, Bidzina Ivanishvili, ha annunciato le sue dimissioni e il proprio ritiro definitivamente dalla politica. Kobakhdidze, che finora ricopriva l’incarico di segretario esecutivo del Sogno georgiano, ha ringraziato i membri del partito per il loro sostegno.(Rum)