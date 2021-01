Roma 2021: Pd, totalmente estranei a proposte di Mastella a Calenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico è totalmente estraneo allo scambio di messaggi - con supposte proposte sul sindaco di Roma - tra Calenda e Mastella, che abbiamo appreso oggi a mezzo stampa. Abbiamo chiarito in ogni sede che la prossima candidata sindaca o sindaco vogliamo sceglierlo insieme alle romane e ai romani, come abbiamo sempre fatto. In queste ore il Paese ha bisogno di risposte, non di polemiche". Lo dichiara in una nota Andrea Casu, segretario Pd di Roma (Com)