Violenza donne: accoltella la moglie e simula rapina, arrestato in Brianza 43enne per tentato omicidio

- Ha accoltellato sua moglie e poi cercato di sviare gli investigatori, raccontando loro che la donna era stata aggredita durante una tentata rapina in strada. È successo ieri sera a Brugherio, in provincia di Monza e e Brianza. Sul posto sono intervenuti intorno alle 21.30 i carabinieri della stazione di Brugherio e del nucleo Radiomobile della compagnia di Monza, in seguito alla richiesta del 118 per una donna dii quarant’anni ferita da arma bianca in strada. La signora, colpita con un fendente (verosimilmente un coltello non rinvenuto sul luogo), è stata soccorsa da un'ambulanza e trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, non in pericolo di vita. A fornire ai militari i primi elementi per la ricostruzione dell'accaduto è stato proprio il marito, di 43 anni, che ha raccontato che la moglie sarebbe stata aggredita e ferita nell'ambito di un presunto tentativo di rapina da parte di un uomo che poi si sarebbe dileguato nelle vie limitrofe. Un racconto con molti punti oscuri e contraddizioni che presto ha portato alla luce la verità, poi confessata ai carabinieri della compagnia di Monza dal 43enne, che ha ammesso di aver colpito e ferito la compagna e di aver poi tentato di sviare le indagini. (segue) (com)