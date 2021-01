Viabilità: Anas, mezzo pesante in fiamme, provvisoriamente chiusa Ss38 in provincia di Sondrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un mezzo pesante in fiamme, è chiusa provvisoriamente al traffico la strada statale 38 Var "Variante di Morbegno" al km 5,100, nel tratto compreso tra Trivio Fuentes e Cosio Valtellina in direzione Bormio, nel comune di Andalo Valtellina in provincia di Sondrio. Lo fa sapere Anas in una nota. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità e i Vigili del Fuoco per completare le operazioni di spegnimento del veicolo e rimozione del carico disperso. (com)