Milano: Comune sconta su rette dei nidi i periodi di chiusura dovuti alla quarantena

- Per far fronte alla situazione straordinaria determinata dall'emergenza sanitaria in corso, la giunta comunale di Milano ha approvato una revisione temporanea, valida per il solo anno educativo 2020/2021, del contributo di frequenza che le famiglie corrispondono per l'accesso ai 103 nidi comunali a gestione diretta, alle 35 strutture in appalto, ai 108 nidi convenzionati e alle 37 sezioni primavera. Il provvedimento prevede, innanzitutto, di ricalcolare forfettariamente al 50 per cento le quote contributive relative alle mensilità durante le quali ci sia un'interruzione dell'erogazione del servizio di almeno dieci giorni continuativi (esclusi sabato, domenica ed eventuali festività) a causa della chiusura per quarantena della struttura o della singola sezione per l'emergere di casi di positività al Covid-19. Inoltre - fa sapere una nota di Palazzo Marino - si dispone di consentire la conservazione del posto per le bambine e i bambini che non hanno frequentato il servizio in caso di assenza superiore a trenta giorni connessa alla quarantena obbligatoria. (segue) (com)