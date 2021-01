Milano: Comune sconta su rette dei nidi i periodi di chiusura dovuti alla quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vista la concreta possibilità di interruzione del servizio a causa dell'emergenza sanitaria, per l'anno educativo in corso non sarà infine previsto il pagamento anticipato dell'intero importo annuale della quota. "Questo provvedimento dimostra l'impegno dell'amministrazione di andare incontro alle esigenze delle famiglie in questo periodo particolarmente complesso – dichiara l'assessora all'Educazione Laura Galimberti –. Lavoriamo ogni giorno per garantire la sicurezza e la qualità dei servizi all'infanzia. Nonostante la macchina sia stata messa a dura prova dall'emergenza sanitaria, il Comune, anche quest'anno, ha garantito il servizio per i più piccoli, sia per i nidi sia per le sezioni primavera. Questa ulteriore disposizione ha comportato uno sforzo importante degli uffici degli assessorati al Bilancio e all'Educazione, che riteniamo però doveroso perché consapevoli dei tanti sacrifici che le mamme e i papà stanno affrontando in questi mesi". (com)