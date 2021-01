Torino: effrazione nella materna di via Lanzo, polizia sorprende ladro nei bagni della scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una pala ha forzato la porta d'ingresso della scuola materna Klain, in via Lanzo. Poi si è introdotto all'interno. Quando è arrivata la polizia, allertata dai custodi, era nascosto in uno dei bagni dell'istituto. Un uomo di 54 anni, italiano, con diversi precedenti, è stato arrestato a Torino. E' successo nei giorni scorsi. Intorno a mezzanotte i custodi dell’istituto, residenti in un alloggio vicino all’edificio, hanno sentito il rumore di vetri infranti. I due si sono affacciati alla finestra e hanno visto la sagoma di un uomo che, brandendo una pala, stava forzando la porta della scuola. Dopo pochi istanti il ladro è riuscito a creare un varco e, introdotta la propria mano attraverso i frammenti della porta, ha sbloccato la maniglia antipanico, entrando nell'istituto. I due custodi hanno composto il 112. La pattuglia della Squadra Volanti giunta sul posto, coadiuvata dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna, ha circondato il perimetro della scuola, mentre alcuni agenti si sono introdotti all’interno dell’edificio. Il cinquantaquattrenne è stato fermato in bagno. Si tratta di un uomo con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio ed un avviso orale del Questore emesso a giugno del 2016. Per lui le manette sono scattate per tentato furto. Sale a tre, da inizio anno, il numero degli arresti per furti ai danni di istituti scolastici. (Rpi)