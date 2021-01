Governo: Bonetti (Iv), auguri a Italia se Conte avrà numeri senza di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all'ipotesi che Italia viva possa rientrare nella maggioranza di governo in un secondo momento, la professoressa Elena Bonetti, ex ministra per la Pari opportunità di Italia viva, ha detto: "Stiamo agendo con nitidezza chiara. Giochini politici di conteggio delle poltrone non ci interessano. Se Conte avrà i numeri per andare avanti senza di noi, dico auguri e lo dico all'Italia". Bonetti è così intervenuta a "Sabato24" su Rainews. (Rin)