Algeria: la visita del diplomatico Usa Schenker lascia una scia di polemiche (2)

- La scelta di Schenker di parlare il meno possibile dell’ex colonia spagnola del Sahara era probabilmente funzionale alla sua tappa successiva. Dopo Algeri il diplomatico statunitense si è infatti recato a Rabat, la capitale del Marocco, dove era atteso secondo il programma diffuso dal Dipartimento di Stato. Ma dopo si è recato a Dakhla, città a sud del Sahara “de facto” governata dal Marocco ma “de iure” parte del Sahara occidentale, dove gli Stati Uniti vorrebbero ora aprire un consolato. "Un passo che non fa altro che esacerbare la crisi nella regione", ha appreso “Nova”, che ha ottenuto informazioni incrociate da fonti attendibili ad Algeri. Senza voler qualificare il viaggio di Schenker ad Algeri-Rabat-Dakhla come "una provocazione per l'Algeria", la nostra fonte ha parlato di "mancanza di vigilanza dell’Algeria nella valutazione della visita di Schenker e delle sue implicazioni politiche nei confronti della questione del Sahara Occidentale”. “Non abbiamo apprezzato questo approccio, Algeri ha spiegato bene la sua visione, e il suo attaccamento ai diritti internazionali, ma Schenker, visitando Dakhla, ha preferito prendere le distanze e servire un'agenda nascosta, invece di servire la giustizia e la legalità internazionale”, ha aggiunto la nostra fonte. Una personalità algerina di alto rango, contattata al riguardo, ha declinato di commentare l'approccio di Schenker, limitandosi a dire che "la posizione algerina è fin troppo chiara". (segue) (Ala)