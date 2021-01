Algeria: la visita del diplomatico Usa Schenker lascia una scia di polemiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria sostiene il Fronte Polisario, l’organizzazione saharawi che rifiuta di riconoscere qualsiasi soluzione che includa la sovranità del Marocco sul Sahara, e sostiene l'opzione di un referendum per l’autodeterminazione. Le autorità algerine hanno respinto il riconoscimento da parte del presidente Usa Donald Trump della sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale, ribadendo che "il conflitto può essere risolto solo attraverso l'applicazione del diritto internazionale". La nostra fonte ha dichiarato che, dal suo punto di vista, "la visita di Schenker a Dakhla è una flagrante violazione del diritto internazionale". La stampa algerina aveva inizialmente interpretato la visita di Schenker come un tentativo degli Stati Uniti per mantenere una sorta di equilibrio nelle relazioni con il Marocco e l'Algeria. Tuttavia, dopo la visita a Dakhla, la stampa locale ha criticato aspramente Schenker, accusandolo di due pesi e due misure senza prendere in considerazione la posizione algerina. (segue) (Ala)