Algeria: la visita del diplomatico Usa Schenker lascia una scia di polemiche (4)

- Il dipartimento degli Affari Esteri degli Stati Uniti, da parte sua, ha dichiarato in un comunicato stampa pubblicato sul proprio account Twitter che Schenker ha affermato durante il suo viaggio "il profondo impegno degli Stati Uniti per promuovere la prosperità economica, la pace e la stabilità nel Medio Oriente e in Nord Africa”. Il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, ha dichiarato in un tweet: “Ho ricevuto David Schenker (..) e l'incontro è stato l'occasione per condurre una valutazione piena e franca delle relazioni bilaterali tra i due paesi e scambiare opinioni sulla natura del ruolo atteso dagli Stati Uniti d'America a due livelli, internazionale e regionale, nel quadro della legittimità internazionale, per far fronte alle sfide attuali”. La visita di Schenker è arrivata pochi mesi dopo il viaggio del segretario alla Difesa americano Mike Esper in Algeria e Marocco. (Ala)