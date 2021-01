Germania: ministro Amendola si congratula con nuovo presidente della Cdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, si è congratulato con Armin Laschet per l'elezione alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il partito di governo in Germania. "Buon lavoro ad ArminLaschet, nuovo leader della Cdu. È stato un vero piacere incontrarlo recentemente a Roma", ha scritto Amendola su twitter. Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, è stato eletto con 521 voti sconfiggendo al ballottaggio Friedrich Merz, esponente della destra del partito, che si è fermato a 466 voti. In precedenza era stato escluso dalla corsa il terzo candidato, Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, che aveva ottenuto 224 voti. (Geb)