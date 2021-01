Governo: Celotto (Roma Tre), se non riesce tentativo Conte si apre crisi al buio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ora la crisi di governo "è politica e non giuridica". Lo ha puntualizzato Alfonso Celotto, costituzionalista e docente all'Università "Roma Tre". Il premier Conte "sta cercando di capire se c'è un'altra maggioranza con la quale si potrebbe rapidamente fare un nuovo governo", lui "dovrebbe dimettersi, avere subito l'incarico, presentare il nuovo esecutivo e avere la fiducia delle due Camere", ha spiegato intervenendo a "Sabato24" su Rainews. "Se non riesce il tentativo, allora si aprirebbe una crisi al buio molto complicata", ha aggiunto. (Rin)