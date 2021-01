Covid: Santambrogio (Provincia Mb), modificare parametri che hanno portato Lombardia in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, fa sapere di condividere "l'appello del presidente Fontana di modificare i parametri che hanno nuovamente portato la Lombardia in zona rossa, aumentando le difficoltà di attività economiche e produttive già pesantemente colpite in questi mesi". "Come Provincia - prosegue il presidente - potremmo anche noi seguire l'esempio di altre e avanzare in autonomia la richiesta di esclusione dalla zona rossa per la Brianza, visto che i nostri numeri sono meno allarmanti rispetto ad altre situazioni, però credo che in questo momento dobbiamo restare compatti con Regione Lombardia e portare avanti insieme le nostre istanze davanti al governo". "Anche in merito alla scuola sono convinto che ci sarebbero tutte le condizioni per riportare gli alunni in classe in sicurezza, grazie al grande lavoro fatto all'interno del tavolo aperto in Prefettura in cui siamo riusciti a costruire un piano di rientro sinergico tra le esigenze espresse dai dirigenti scolastici e l'organizzazione del trasporto locale. Diventa sempre più difficile spiegare ai ragazzi le motivazioni di questi continui rinvii che stanno togliendo loro la possibilità di vivere nella normalità il proprio percorso formativo", conclude Santambrogio. (com)