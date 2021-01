Sociale: Cgil-Fp Cgil Roma e Lazio, vertenza andrà avanti finché sindaca non cambia bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due giorni fa l'incontro con l'assessora alle politiche sociali Veronica Mammì, e l'assessorato al bilancio di Roma Capitale: primo confronto, dopo la mobilitazione e le iniziative congiunte con le centrali cooperative, sul nodo centrale delle risorse previste per il 2021 nel bilancio capitolino per la spesa sociale. È lo stesso assessorato al bilancio che conferma un taglio di 700 milioni di euro complessivi rispetto al bilancio precedente, ammettendo una sofferenza soprattutto nelle risorse destinate ai Municipi", lo dichiarano in una nota Cgil e Fp Cgil di Roma e Lazio. "La contrazione dei servizi durante la pandemia ha significato meno ore di lavoro e di assistenza: continuiamo a sostenere che l'anno appena trascorso non possa essere preso a riferimento come spesa storica, e un'ulteriore contrazione sarebbe un colpo insostenibile al sistema di welfare, mettendo a rischio servizi e lavoro - spiegano -. Per comprendere meglio gli effetti delle minori risorse previste, in termini di ore di assistenza nelle tante branche in cui si articolano i servizi sociali cittadini, è necessaria un'analisi specifica delle voci di spesa: attendiamo che la Ragioneria generale, come si è impegnata a fare accogliendo la nostra richiesta, comunichi il dettaglio delle risorse voce per voce, distinguendo tra quelle vincolate e quelle libere, disponibili per garantire i servizi". (segue) (Com)