Sociale: Cgil-Fp Cgil Roma e Lazio, vertenza andrà avanti finché sindaca non cambia bilancio (2)

- "L'Assessorato al bilancio - continuano Cgil e Fp Cgil di Roma e Lazio - ci ha assicurato di essere al lavoro per predisporre un maxi emendamento correttivo del bilancio che possa sanare in parte i tagli, senza però quantificare le risorse e i capitoli di intervento, e anticipando la disponibilità di ulteriori finanziamenti che arriveranno dallo Stato. Sulle disomogeneità registrate rispetto alla rimodulazione dei servizi durante l'emergenza sanitaria, dai ritardi sui pagamenti alle mancate attivazioni, registriamo l'impegno a fare finalmente chiarezza sulle procedure per garantire il pagamento dei servizi rimodulati, con una circolare di indirizzo ai Municipi sottoscritta da ragioneria generale e direttori di dipartimento. Una delle principali criticità che la Cgil ha denunciato in questi mesi. Altrettanto urgente è portare avanti il confronto sull'adeguamento delle tariffe dei servizi, in coerenza degli aumenti stabiliti dal Ccnl cooperative sociali rinnovato due anni fa, come in altre realtà italiane già si sta facendo: un ingiustificabile ritardo, che sono i lavoratori stessi a pagare". (segue) (Com)