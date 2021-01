Sociale: Cgil-Fp Cgil Roma e Lazio, vertenza andrà avanti finché sindaca non cambia bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una città molto provata dalla pandemia e dalla necessità di aumentare i servizi sociali per la popolazione debole, continuiamo a sostenere la necessità di investire ed estendere il sistema di welfare cittadino: non possiamo accettare che le ore di assistenza ai disabili, agli anziani, l'integrazione degli alunni disabili siano tagliate. Continueremo la nostra vertenza sui fondi dedicati al sociale fino a quando la sindaca Raggi non cambierà il bilancio", concludono Cgil e Fp Cgil. (Com)