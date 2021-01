Perù: elezioni, bocciata in primo grado candidatura ex presidente Vizcarra a parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia peruviana ha escluso in prima battuta la candidatura dell'ex presidente Martin Vizcarra al parlamento, per presunte irregolarità nella presentazione della domanda. Secondo la sezione "Lima 2" del Jurado electoral especial (Jee), Vizcarra non ha presentato l'informazione completa sulle sue entrate, i beni e il reddito: mancherebbe, in particolare, la specifica sulla quantità di azioni possedute nell'impresa Agrotecnica Estuquina S.A.. L'ex capo dello stato, in corsa per la lista "Somos Perù" (Siamo Perù), ha comunque promesso ricorso contro la decisione. "Abbiamo soddisfatto tutti i requisiti e procedimenti richiesti per sollecitare la nostra iscrizione" e "presenteremo appello" confidando nel fatto che il caso si "risolverà con obiettività e giustizia", ha scritto Vizcarra in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Una volta presentato il ricorso, il Jurado nacional de elecciones (Jne) avrà tre giorni di tempo per convocare un udienza pubblica e altri tre per emettere il verdetto definitivo. (segue) (Brb)