Perù: elezioni, bocciata in primo grado candidatura ex presidente Vizcarra a parlamento (2)

- Vizcarra aveva annunciato a novembre scorso l'intenzione di presentare la sua candidatura al parlamento, nelle elezioni di aprile 2021, poco dopo essere stato sfiduciato da presidente per un caso di corruzione. Dimissioni che hanno aperto un periodo convulso di crisi, con la nomina del presidente del Congresso, Manuel Merino, a presidente. Questi avrebbe rassegnato a sua volta le dimissioni, solo cinque giorni dopo, per le dure proteste seguite alla sua nomina, con scontri oggi al centro delle indagini della giustizia per la condotta delle forze di polizia. L'incarico è oggi ricoperto dal deputato Francisco Sagasti, nome di riferimento del panorama politico e culturale peruviano, cui va il compito di traghettare il paese fino al voto. (Brb)