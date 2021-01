Covid: Uil, test rapidi per lavoratori Amazon Passo Corese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' per questo – proseguono i due esponenti sindacali - che abbiamo organizziamo un drive-through per offrire gratuitamente ai lavoratori che si presenteranno un tampone antigenico rapido e una mascherina chirurgica. Non solo. Per chi lo vorrà sarà possibile, grazie alla presenza di operatori sanitari, sottoporsi subito al test rapido ottenendo il risultato in poco tempo. E' la prima iniziativa rivolta agli operatori che operano in questo settore - concludono Lago e Paolucci - ma la Uil ha una lunga e consolidata sensibilità nel campo della tutela della salute di uomini e donne, di lavoratori e lavoratrici. Prova ne sono i numerosi screening già effettuati nella struttura reatina di Quattro Strade". Durante l'iniziativa di domani interverrà in collegamento il segretario generale nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri per ribadire quanto sia necessaria e imprescindibile la sicurezza e la salute dei lavoratori. (Com)