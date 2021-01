Agroalimentare: Rota (Coldiretti Milano), allevamenti tra più colpiti da emergenza, rafforzare sgravi costo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare gli sgravi al costo del lavoro, per sostenere gli allevamenti, colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Lo chiede il presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, Alessandro Rota, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, celebrata con la visita dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini in due aziende agricole del Milanese. "Gli agricoltori, durante la pandemia da coronavirus, non si sono mai fermati nonostante le difficoltà, garantendo la cura delle campagne e degli animali, oltre ad assicurare ogni giorno il funzionamento della filiera agroalimentare. Siamo riconoscenti all’arcivescovo di Milano, monsignor Delpini, per aver voluto visitare alcune aziende del territorio proprio nel giorno in cui gli allevatori celebrano il patrono degli animali e rinnovano il loro impegno nella tutela del Creato”, commenta Rota. Ad accogliere l'arcivescovo nelle due cascine, oltre al presidente interprovinciale Rota, c'erano anche il presidente della Coldiretti regionale Paolo Voltini, le rappresentanze delle altre federazioni lombarde e il consigliere ecclesiastico della Coldiretti territoriale, don Walter Magnoni. “Gli allevamenti – sottolinea Rota – sono stati tra i più colpiti dagli effetti provocati dall'emergenza Covid. Pensiamo al crollo dei prezzi del latte e dei suini a fronte di un aumento dei costi di produzione. Eppure gli imprenditori agricoli hanno continuato a lavorare senza sosta. Sono loro i veri eroi della filiera del cibo che non si sono fatti fermare neppure dalle speculazioni di mercato". “È ora necessario - conclude il presidente interprovinciale di Coldiretti - un indirizzo politico chiaro nei confronti del settore primario: vanno rafforzate le misure di sgravio del costo del lavoro per sostenere allo stesso tempo imprese e lavoratori, così da rilanciare il sistema Paese”. (com)