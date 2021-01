Sanità: Simeone (FI), Regione assegna a dg Asl obiettivi solo a dicembre, Zingaretti chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio con deliberazione del 22 dicembre 2020 ha assegnato gli obiettivi ai direttori generali delle Asl. Con un atto, contraddittorio rispetto alle stesse norme citate, il presidente Zingaretti ha detto ai direttori generali cosa avrebbero dovuto fare, anche ai fini della valutazione del loro operato, al termine dell'anno in cui avrebbero dovuto organizzare, dirigere e controllare l'andamento della performance delle aziende, intervenendo in caso di criticità con i conseguenti correttivi". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione regionale Sanità, Giuseppe Simeone. "Ci troviamo di fronte a un obbligo fra i più importanti del direttore generale che risulta essere di fatto 'impossibile'. Non si capisce, infatti, quale sia il criterio che abbia seguito e spinto la Regione a definire gli obiettivi, che avrebbero dovuto essere predeterminati e precostituiti a inizio del 2020, a pochi giorni dalla fine dell'anno di riferimento - spiega -. Per questo il dubbio che sorge spontaneo è che l'atto sia stato confezionato e commisurato sugli obiettivi già raggiunti rendendo una sorta di regalia il premio produzione che, invece, deve essere il riconoscimento per gli obiettivi prefissati raggiunti". (segue) (Com)