Sanità: Simeone (FI), Regione assegna a dg Asl obiettivi solo a dicembre, Zingaretti chiarisca (2)

- "E' una contraddizione in termini pensare, e non servono scienziati per dirlo, che i direttori generali possano realizzare obiettivi imposti alla fine dell'anno se non ne hanno avuto il tempo tecnico giuridico previsto dalle norme - aggiunge Simeone -. Così come non si comprende come possono i direttori generali percepire la retribuzione di risultato su obiettivi che non gli erano stati assegnati nel corso del 2020 e quindi in tempo utile. La fine dell'anno, infatti, è il momento della rendicontazione. E' il momento in cui si relaziona su quanto fatto e non certo per, tra l'altro in poco più di una settimana al termine dell'anno di riferimento, adempiere a quanto previsto dalle linee regionali o nazionali. La Regione Lazio ha la responsabilità diretta del mancato perseguimento e raggiungimento degli obiettivi tra l'altro scaturiti da un obbligo assunto dall'Ente, come precisa la deliberazione, per il risanamento della situazione di squilibrio economico – finanziario preesistente". (segue) (Com)